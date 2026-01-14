ジェーシービーは3月31日まで、新規入会者を対象とした「対象優待店の利用で最大20%還元」キャンペーンを実施する。【新規入会限定】対象優待店の利用で最大20%還元同キャンペーンでは、優待店でのポイントアップ(最大10%)と、新規入会限定の10%キャッシュバック(最大8,000ポイント)を合わせて、JCBの新ポイント「J-POINT」が最大20%還元される。対象カードは、JCB カードWやJCBゴールドなどの「JCBオリジナルシリーズ」。期間中に