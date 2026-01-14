不二家は1月9日、「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」の情報を初公開した。ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち○不二家に約30年ぶり新キャラクターペコちゃんは1950年に不二家洋菓子店の店頭人形としてデビューし、翌年の1951年に、ポコちゃんと一緒に「ミルキー」のパッケージに登場した。1995年には、ペコちゃん・ポコちゃんと仲良しのおとこのこの仔犬としてドッグが誕生。それから約30年が経ち、この度新たなキャ