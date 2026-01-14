Photo: »³ÅÄÍÎÏ© ¤³¤Îµ­»ö¤Ï2026Ç¯1·î1Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ­»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£¡Ö¤â¤·¤â¡×¤Î¤È¤­¤Ë¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤¥â¥Î¤¬²¡Æþ¤ì¤Î¾ì½ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤¿É®¼Ô¡£¤Ä¤¤¤Ë¡¢¡ÖÆü¾ï¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞËÉºÒ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì²¤ê¤Î¥×¥í¤¬³«È¯¤·¤¿¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥É