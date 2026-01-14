エンファム.は1月13日、夫婦のお金に関する意識調査の結果を発表した。調査は2025年11月、子育て家族200名を対象にインターネットで行われた。○約4割のママが夫のお小遣いを把握せず夫の自由に使えるお金について聞いたところ、「把握していない」との回答が40.5%で最多となった。「1〜2万円未満(8.5%)」「2〜3万円未満(17%)」など堅実な金額もある中で、"夫のお小遣い"は夫に委ねられている家庭が多いことがわかる。また、小遣い