¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖºÆ²ñ¡Á£ó£é£ì£å£î£ô£ô£ò£õ£ô£è¡Á¡×¡Ê²ÐÍË¡¦¸å£¹»þ¡Ë¤¬£±£³Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢½÷Í¥¡¦°æ¾å¿¿±û¡Ê£³£¹¡Ë¤Î»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ÏÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡£¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¾®Àâ²È¡¦²£´ØÂç»á¤Î¡ÖºÆ²ñ¡×¤¬¸¶ºî¡£¼ç±é¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿±é¤¸¤ë·º»ö¤¬¡¢»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½éÎø¤Î¿Í¡Ê°æ¾å¡Ë¤äÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¸þ¤­¹ç¤¦Êª¸ì¤À¡£°æ¾å¤¬±é¤¸¤ë´äËÜËüµ¨»Ò¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©»°¥ÄÍÕ»Ô¤ÇÈþÍÆ¼¼¡Ö£Í£á£ó£á£é£ó£ï£î¡×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÈþÍÆ»Õ¡£¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î