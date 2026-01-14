¸üÏ«¾Ê¤ÎÏ«Æ¯À¯ºö¿³µÄ²ñ¤ÎÉô²ñ¡á14Æü¸áÁ°¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÏ«Æ¯À¯ºö¿³µÄ²ñ¤ÎÉô²ñ¤Ï14Æü¡¢Ï«ºÒ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤é¤¬¼õ¤±¼è¤ë°äÂ²Êä½þÇ¯¶â¤Î»ÙµëÍ×·ï¤Ë¤ª¤±¤ëÃË½÷º¹¤Î²ò¾Ã¤ä¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¶È¤ÇÆ¯¤¯Ï«Æ¯¼Ô¤Ø¤ÎÏ«ºÒÊÝ¸±À©ÅÙ¤Î¶¯À©Å¬ÍÑ¤òÃì¤È¤·¤¿Êó¹ð½ñ°Æ¤òÎ»¾µ¤·¤¿¡£¸üÏ«¾Ê¤Ïº£¸å¡¢Ï«ºÒÊÝ¸±Ë¡²þÀµ°Æ¤ò¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£¸üÏ«¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇÛ¶ö¼Ô´Ö¤ÇÃË½÷º¹¤Î¤¢¤ëÇ¯ÎðÍ×·ï¤Ï¡¢Ï«ºÒÊä½þÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤¿1965Ç¯°ÊÍè¡¢ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤