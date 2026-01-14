»°É©¿©ÉÊ¤Ï1·î7ÆüÉÕ¤Ç¿ÍÅª»ñËÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó³«¼¨¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡ÖISO30414¡×¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¶¯²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖHuman Capital Report2025¡×¤òÈ¯´©¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï2030Ç¯ÅÙ¤òºÇ½ªÇ¯ÅÙ¤È¤¹¤ë·Ð±Ä·×²è¡ÖMS Vision2030¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ¶¯²½¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ò°÷¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¿Íºâ°éÀ®¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¡¢Æ¯¤­¤ä¤¹¤¯Æ¯¤­¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÁÈ¿¥É÷ÅÚ¤ò¾úÀ®¤¹¤ë