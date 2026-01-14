»°É©¿©ÉÊ¤Ï¡¢¼¡¤Î100Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÁÏÀß¤·¤¿¡Ö»°É©¿©ÉÊ¤³¤ì¤«¤é¤Î100Ç¯´ð¶â¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥ê¥½¡¼¥¹ºâÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ù±ç³èÆ°¤ò¹Ô¤¦20ÃÄÂÎ¤ËÁí³Û2000Ëü±ß¤Î½õÀ®¶â¤ò¸òÉÕ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿12·î22Æü¤«¤é¡¢Áí³Û5000Ëü±ß¤Î½õÀ®¶âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡Ö¿©¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¹½ÃÛ¡¦¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤¹Èó±ÄÍøÃÄÂÎ¡×¤Î¸øÊç¤â³«»Ï¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â»Ù±çÃÄÂÎ¤Ø¤Î½õÀ®¶â¸òÉÕ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¸¤á¡¢µÔÂÔ¡¢ÉÏº¤¡¢°ä»ù¡¦