ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥í¥É¥ë¥Õ¥©¡¦¥«¥¹¥È¥íÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Ê£¿ô¤ÎÊÆµ­¼Ô¤¬X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÊó¤¸¤¿¡£ÊÆ¥Æ¥ì¥Ó¶É¡Ö7NEWS BOSTON WHDH¡×¤Î¥¢¥ê¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼»á¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬NPB¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥í¥É¥ë¥Õ¥©¡¦¥«¥¹¥È¥í¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î¥«¥¹¥È¥í¤Ï21Ç¯¤Ë¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£22Ç¯¤Ë¤Ï71»î¹ç¤ÇÂÇ