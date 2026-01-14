LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ÎSAKURA¡Ê¥µ¥¯¥é¡Ë¤¬¡¢K¡ÝPOP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤ÆÆüËÜ¤ÎÂç¼êÄÌ¿®ÈÎÇä²ñ¼ÒFELISSIMO¡Ê¥Õ¥§¥ê¥·¥â¡Ë¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£Æ±¼Ò¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¡¼¥É¥­¥Ã¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCouturier¡Ê¥¯¥Á¥å¥ê¥¨¡Ë¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¥¯¥Á¥å¥ê¥¨¤È¥³¥é¥Ü¤·¤ÆÊÔ¤ßÊª¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSAKURA MIYAWAKI¡ßCouturier¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£Æ±¼Ò¤¬³°Éô¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢SAKURA¤¬½é¤á¤Æ¡£FELISSI