¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¡¼¥º¤Ï1·î9Æü¡¢2026Ç¯½Õµ¨¿·¾¦ÉÊŽ¥¥ê¥Ë¥å¡¼¥ëÉÊ¤òÈ¯É½¤·¡¢²ÈÄíÍÑÎäÅà¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¿·¾¦ÉÊ18ÉÊŽ¥¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÉÊ17ÉÊ(everyONe meal½ü¤¯)¤Î·×35ÉÊ¤ò3·î1Æü¡¢È¯Çä¤¹¤ë¡£Æ±Æü³«¤¤¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀâÌÀ²ñ¤Ç²ÈÄíÍÑ¤Î¾¦ÉÊ³µÍ×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¶Àî¸ãÏ¯¼¹¹ÔÌò°÷²ÈÄíÍÑ»ö¶ÈÉôÄ¹¤¬ÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ú¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥æ¡¼¥¹¡Û¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥æ¡¼¥¹»Ô¾ì¤Ï¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÃæ¿´¤Ë¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ï2022Ç¯ÅÙÈæÌó35%Áý¤Î850²¯±ß¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ç