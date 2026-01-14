¡ÚMGEX 1/100 ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥Õ¥êー¥À¥à¥¬¥ó¥À¥à [¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥¯¥ê¥¢]¡Û 4·î È¯ÇäÍ½Äê 1·î14Æü11»þ Í½Ìó¼õÉÕ³«»ÏÍ½Äê ²Á³Ê¡§18,700±ß BANDAI SPIRITS¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ë¤Æ¡¢¥¬¥ó¥×¥é¡ÖMGEX 1/100 ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥Õ¥êー¥À¥à¥¬¥ó¥À¥à [¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥¯¥ê¥¢]¡×2¼¡ÈÎÇäÊ¬¤ò4·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï18,700±ß¡£1·î14Æü11»þ¤«¤éÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£ ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡ÖMGEX 1