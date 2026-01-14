º´Æ£ºÚÇµ²Ö¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤Ê¤Î¤«¡Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¤Èº´²ì¤Î14Æü¤ÎÅ·µ¤¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¼¾ÅÙ¤ÎÍ½ÁÛ¡× ÍýÁÛ¤Î¼¾ÅÙ¤Ï40～60¡ó¤Ç¤¹¤¬¡¢14Æü¤ÎºÇ¾®¼¾ÅÙ¤Ï¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç33¡ó¡¢ÈÓÄÍ»Ô¤Ç28¡ó¡¢º´²ì»Ô¤Ç30¡ó¤ÈÄã¤á¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÅÅÅµ¤¤¬µ¯¤­¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²Ã¼¾´ï¤ò»È¤¦¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ ¡ÖÅ·µ¤¤ÎÍ½ÁÛ¡× ³ÆÃÏ¤Ç¤è¤¯À²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±À°ì¤Ä¤Ê¤¤¡¢²÷À²¤Î