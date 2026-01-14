»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¡¢°Å¹æ»ñ»º¼è°ú²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊÝÍ­¤¹¤ë°Å¹æ»ñ»º¤¬¥Ï¥Ã¥­¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢Ìó3200Ëü±ßÁêÅö¤Î°Å¹æ»ñ»º¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È9Æü¡¢ÄÅ»Ô¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃËÀ­¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ë¥Ó¥Ã¥È¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Î¥Õ¥¯¥À¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊÝÍ­¤¹¤ë°Å¹æ»ñ»º¤¬¥Ï¥Ã¥­¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ°Å¹æ»ñ»º¤ò°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£