»°½Å¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È12Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢ÄÅ»ÔÆâ¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤ÎÆ±¤¸·Ü¼Ë¤Ç6±©¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤ÏÈ¾·Â10¥­¥í°ÊÆâ¤Ë¤¢¤ë7¤Ä¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç°ÜÆ°¤äÈÂ½Ð¤òÀ©¸Â¤·¤¿¾å¤Ç¡¢13Æü¸áÁ°9»þ¤«¤é´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ÍÜ·Ü¾ì¤Ç»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ëÌó2Ëü5000±©¤Î¥Ë¥ï¥È¥êÁ´¤Æ¤Î»¦½èÊ¬¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£»¦½èÊ¬¤Ï14ÆüÌë9»þ¤Ë¤Ï´°Î»¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢»ÜÀß¤Î¾ÃÆÇ¤Ê¤É¤ÎËÉ±ÖÁ¼ÃÖ¤Ï½çÄ´¤Ë¤¤¤±¤Ð17Æü