¥Ó¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï12·î15Æü¡¢1¡Á3Ç¯À¸¹ç·×296Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¸þ¾å¤ÎÆÃÊÌ¼ø¶È¡Ö¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹ÆþÌç¡×¤ò¼¯²°Ãæ±û¹âÅù³Ø¹»(¼¯»ùÅç)¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡£¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹ÆþÌç¡ûÆü¾ï¤ËÌòÎ©¤Ä"¤ª¶â¤Î³Ø¤Ó"¤òÄó¶¡ËÜ¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤ÈºîÀ®¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¤ª¶âÃÎ¼±¸¡Äê¡×¡Ö¤ª¶âÀ­³Ê¿ÇÃÇ¡×¤È¡¢VisaÆÈ¼«¤Î¶µºà¡Ö¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹ÆþÌç¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢Æ±¼Ò¼Ò°÷¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤¿¡£À¸ÅÌ¤ÎÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ã¤¿Ê¬¤«¤ê