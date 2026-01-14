¥Û¥Ðー¥È¹ñºÝÂç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î12Æü～2026Ç¯1·î17Æü³«ºÅÃÏ¡§¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥Û¥Ðー¥È¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë·ë²Ì¡§[¥¸¥¦¥ê¥¢¥Ê ¥ª¥ë¥â¥¹ / ¥¢¥ë¥Ç¥£¥é ¥¹¥È¥¸¥¢¥Ç¥£] 0 - 2 [¥¦ ¥Õ¥¡¥ó¥·¥¨¥ó / ÊæÀÑ ³¨è½] »î¹ç¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¢ä ¥Û¥Ðー¥È¹ñºÝÂè3Æü¤¬¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥Û¥Ðー¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢¥¸¥¦¥ê¥¢¥Ê ¥ª¥ë¥â¥¹ / ¥¢¥ë¥Ç¥£¥é ¥¹¥È¥¸