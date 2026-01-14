¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û NEXZ¤ÎTOMOYA¤ÈYU¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤¬¤¢¤é¤¿¤Ë¼ê³Ý¤±¤ë´ë²è¡ØHIGHLIGHT¡Ù¤Ë»²Àï¡£TOMOYA¤ÏNEXZ¤Î¿·¶Ê¡ÖBeat-Boxer¡×¤ò¡¢YU¤ÏStray Kids¤Î¡ÖWalkin On Water (HIP Ver.)¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥½¥í¤Ç¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£°ã¤Ã¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤ÇÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø ¡È¤â¤Ã¤È¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤·¤¿¤¤²»³Ú¤¬¤¢¤ë¡£¡É ¤È¤¤¤¦¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤Ë´ð¤Å¤­¡¢