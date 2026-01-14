¡ÖÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡×¤ÎÈÖÁÈ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼1760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¤ÎºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´¤¬ËÜÂÎ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼¡£Ê¸¸ËËÜ¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£ÆÉ½ñ¤Î¤ª¶¡¤Ë¡£¢£¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§Å¸³«»þ¡¿W230¡ßH170mm¢£ÁÇºà¡§¥³¥Ã¥È¥ó¡¢Â¾¢£¸¶»º¹ñ¡§¥¤¥ó¥É¡ÚÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡¦Å¹ÊÞ¡Û¡ÊÅ¹ÊÞ¡Ë2·î¾å½Ü¤´¤íÈ¯ÇäÍ½Äê¡¦Æü¥Æ¥ì²°¡Ê¼®Î±Å¹¡¦Åìµþ±ØÅ¹¡Ë¡ÊEC¥µ¥¤¥È¡Ë¡¦Æü¥Æ¥ì¥Ý¥·¥å