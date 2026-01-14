´¨¤µ¤ÇÂÎ¤¬¤³¤ï¤Ð¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤Î»þ´ü¡¢¡Ö¹ø¤Þ¤ï¤ê¤¬½Å¤¿¤¤¡×¡Ö¸ÆµÛ¤¬Àõ¤¯¡¢Èè¤ì¤¬È´¤±¤Ë¤¯¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¤½¤ó¤ÊÂç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥è¥¬¤Î´ÊÃ±¥Ý¡¼¥º¡Ú¥Ö¥¸¥ã¥ó¥¬¥¢¡¼¥µ¥Ê¡Û¤Ç¤¹¡£¶»¤ò¤ä¤µ¤·¤¯³«¤­¤Ê¤¬¤é¸ÆµÛ¤ò¿¼¤á¡¢ÇØÃæ¡¦¤ªÊ¢¡¦²¼È¾¿ÈÆâÂ¦¤Î¶ÚÆù¤Þ¤ÇÆ±»þ¤Ë»É·ã¤Ç¤­¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£½ä¤ê¤È»ÑÀª¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ö¥¸¥ã¥ó¥¬¥¢¡¼¥µ¥Ê¡Ê£±¡Ë¤¦¤Ä¤Ö¤»¤Ë¿²¤Æ¡¢Î¾ÏÓ¤Ï¤Ò¤¸¤ò¶Ê¤²¤Æ¶»¤Î²£¤ËÎ¾¼ê¤òÃÖ¤¯¢¥¸ª¹Ã¹ü¤ò²¼