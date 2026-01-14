¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¿åÂ²´Û(Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ)¤Ï1·î24Æü¡¢ÀÅ²¬»Ô¤ª¤è¤ÓBANDAI SPIRITS¤È¶¦ºÅ¤Ç¡¢³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÌäÂê¤ò¿Æ»Ò¤Ç³Ø¤ÖÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¿åÂ²´Û¡ßÀÅ²¬»Ô¡ßBANDAI SPIRITS¡¢³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÌäÂê¤ò¿Æ»Ò¤Ç³Ø¤ÖÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÀÅ²¬»Ô¤ÈBANDAI SPIRITS¤¬³«È¯¤·¤¿´Ä¶­¶µ°é¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¤È¿åÂ²´Û¤Î½é¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡£¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¤Ï´Ä¶­¾Ê¤ÎÄó¾§¤¹¤ë