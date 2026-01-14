´ÚÆüÎ¾¹ñ¼óÇ¾¤¬13Æü¤Î¶¦Æ±µ­¼Ô²ñ¸«¤ÇÄ¹À¸Ãº¹Û¤Î°ä¹ü¤ËÂÐ¤¹¤ëDNA´ÕÄê¶¨µÄ¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤È¡¢Ãº¹ÛÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤­¤¿ÆüËÜ¤Î»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Ï¡ÖÂç¤­¤Ê¿ÊÅ¸¡×¤È¤·¤Æ´¿·Þ¤·¤¿¡£Ä¹À¸Ãº¹Û¤Î¿åÈó¾ï¤òÎò»Ë¤Ë¹ï¤à²ñ¡Ê°Ê²¼¡¢¹ï¤à²ñ¡Ë¤Î°æ¾åÍÎ»Ò¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Î¾¹ñ¼óÇ¾¤Î¶¦Æ±È¯É½¤Î¸å¡¢¡ÖÆü´Ú¼óÇ¾¤Î¸ý¤«¤é°ä¹üDNA´ÕÄê¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤¿¤Î¤ÏÂç¤­¤Ê¿ÊÅ¸¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ä¹À¸Ãº¹Û¤Ï»³¸ý¸©±§Éô»Ô²­¤Ë¤¢¤Ã¤¿³¤ÄìÃº¹Û¤À¡£ÆüÄë¶¯Àê´ü¤ËÂ¿¿ô¤ÎÄ«Á¯¿Í¤¬Ï«Æ¯¤·¤¿