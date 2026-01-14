Àè½µ¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢ÃÂÀ¸¸å¤Î±ß°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¡¢½ù¡¹¤Ë¡ÖÎò»ËÅª±ß°Â¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿1¥É¥ë¡á161±ß¤Î¿å½à¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¤ÎÊÆ¥É¥ëÇä¤ê²ðÆþ¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶­¤Ï2024Ç¯°ÊÁ°¤È¤ÏÂç¤­¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¡È¼«ÎÏ¡É¤Ç±ß°Â¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï°ìÃÊ¤ÈÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÊÆ¹ñÂ¦¤Ç¤â¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤ëÊÆºÇ¹âºÛÈ½·è¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¥É¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÃí°Õ¤¹¤Ù¤­ºàÎÁ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹