ÂçºåÉÜÄ£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤ÈÂçºå»Ô¤Î²£»³±Ñ¹¬»ÔÄ¹¤¬¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÐÄ¾¤·¥À¥Ö¥ëÁª¤ËÎ×¤à¤È¤Î°Õ¸þ¤ò¼õ¤±¡¢³ÆÅÞ¤Ï14Æü¡¢°Ý¿·¤¬Æ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Æ±ÆüÁª¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¹ð¼¨¤ÏºÇÂ®¤Ç22Æü¡£ÂÐ¹³ÇÏÍÊÎ©¤òÌÏº÷¤¹¤ëÆ°¤­¤â¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡ÖÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤ÎÆÈ¤êÁêËÐ¤À¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞÉÜÏ¢´´Éô¡Ë¤ÈÈãÈ½¤âÁê¼¡¤°¡£¸øÌÀÅÞÂçºåÉÜËÜÉô¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ëÁª¤Î°Õ¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ14Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ÄêÎã²ñ¹ç¤ò