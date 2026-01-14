コーセーコスメポートは2月2日、日やけ止めブランドの「サンカット」から「無重力感UVエッセンス」を、順次発売します。夏が長引くことで、UV対策の意識が向上し、日やけ止めを夏だけでなく一年を通して使用する方が増加しています。また、過酷化する気候により、日やけ止めの使用頻度が高くなり、使用回数が増えることで、肌への負担感を感じる方も増加しています。そして、SNSの拡大から、成分の理解が広がり、配合成分だけでな