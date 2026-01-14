¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬£±·î£µÆü¡¢¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¤¿¡£Æ±Æü¡¢U-18»Ø´ø´±¤Î¥À¥ì¥ó¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬»ÃÄê´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤¬¸ø¼°¤Ë¼¨¤·¤¿²òÇ¤ÍýÍ³¤Ï¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¹â¤¤½ç°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤ë¤Î¤¬Å¬ÀÚ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥¢¥â¥ê¥à¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¶¯Ä´¤·¤Ä¤Ä¡¢À®ÀÓ¸þ¾å¤ò°Õ¿Þ¤·¤¿Á°¸þ¤­¤Ê·èÃÇ