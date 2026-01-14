¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û King Gnu¤¬1·î9Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖAIZO¡×¤¬¡¢1·î14ÆüÈ¯É½¤Î¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ë¤Æ¡¢½¸·×´ü´Ö3Æü´Ö¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º½é½µ2ËüDL¤òµ­Ï¿¤·¡¢½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£King GnuÄÌ»»7ºîÌÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë1°Ì¤È¤Ê¤ë¡£¡Ê¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡¢½¸·×´ü´Ö: 2026Ç¯1·î5Æü～11Æü¡Ë ¤Þ¤¿ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹½éÆü¤Ë¹ñÆâ¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¿ô¹ç·×300Ëü