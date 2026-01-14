¥¦¥¨¥¹¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ [Åì¾Ú£Ó] ¤¬1·î14Æü¸áÁ°(10:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯8·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü(9-11·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï2.8²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1²¯±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£ Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(1Q)¤ÎÇä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î4.2¡ó¢ª2.3¡ó¤Ë°­²½¤·¤¿¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹