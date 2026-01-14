¶â¤ÎÎ®½ÐËëËö¤Î³«¹Á¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¶â¶äÈæ²ÁÌäÂê¤Ï¡¢·ÐºÑ»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤è¤¯¸ì¤é¤ì¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£³«¹ñ¸å¡¢ÄÌ²ß¤Î¸ò´¹¥ì¡¼¥È¤Î°ã¤¤¤òÍøÍÑ¤·¤Æº¹±×Ê¬¤ÇÌÙ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿³°¹ñ¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òËëÉÜ¤¬ÊüÃÖ¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤«¤é¶â¤¬Î®½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÏÃ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¸í²ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤³¤ÎÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È³°¹ñ¤Ç¶â¤È¶ä¤Î¸ò´¹ÈæÎ¨¤¬Âç¤­¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¶â1Î¾¤ËÂÐ¤·