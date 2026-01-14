½÷Í¥¤Î¤ó¡Ê32¡Ë¤¬13Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤Î¤ó¤Ï¡ÖFC¡Ø¤Î¤ó¤Î¤Ã¤¯¡Ù¤Î¿·Ç¯²ñ¡¢À¸ÇÛ¿®¤ÇÃåÊª¤òÃå¤¿»þ¤Î¡£¹õ¤¤ÃåÊª¹¥¤­¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õÃÏ¤Ë²ÖÊÁ¤ÎÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ä¤Ï¤êÃåÊª¤¬»÷¹ç¤¦¤Î¤ó¤µ¤ó¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Í¡×¡Ö»þÂå·à¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£