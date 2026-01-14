24Ç¯8·îËö¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í¡Ê28¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Î¾õ¶·¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡ÖÀÖÇØ·Ê¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¡ª¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤­¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ºòÇ¯6·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿½é¼Ì¿¿½¸¡Ö¿åÊ¿Àþ¡×¤¬¡Ö½µ¥×¥ì¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ!AWARD2025ºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¼ø¾Þ¼°¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿°áÁõ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Çò¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼·¿¤ÎÉ¨¾å¥ß¥Ë¥¹¥«¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¥É¥ì¥¹¤À¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¡¢Àº¿À²Ê¤äÈéÉæ²Ê¤ÎÄÌ±¡¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿1Æü¤¬¤¢¤Ã