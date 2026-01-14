¤¿¤Ã¤¿1Ëç¡¢ÂÔ¤Á¤ÎËç¿ô¤¬°ã¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Âç°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢1·î13Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ÇKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦°¤µ×ÄÅæÆÂÀ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¡¢U-NEXT Pirates¡¦¿ð¸¶ÌÀÆà¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢BEAST X¡¦ÃæÅÄ²ÖÆà¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤È·ã¤·¤¤¶¥¤ê¹ç¤¤¤òÅ¸³«¡£ºÇ½ªÅª¤Ë°¤µ×ÄÅ¤¬¿ð¸¶¤«¤é¿ÆËþ´Ó¤ò¥¢¥¬¤Ã¤¿¤¬¡¢3¿Í¤È¤â¤Û¤ÜÆ±¤¸ÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢°¤µ×ÄÅ¤À¤±1ËçÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ°Å¤ò¤¯¤Ã¤­¤ê¤ÈÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¤¿¤Ã¤¿1Ëç¤ÇÌÀ°Å¤¯¤Ã