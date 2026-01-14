¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡Ê¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ë¤òºòÇ¯¸Â¤ê¤ÇÂ´¶È¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î²ÖÇµ°áÈþÍ¥¡Ê25¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Çº¤ß¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£¡Ö12·î¤ËÂÎÄ´Êø¤·¤Æ¤«¤éÁé¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤È¥¦¥¨¥¹¥ÈÂ¬¤Ã¤¿¤é55¥»¥ó¥ÁÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¾×·â¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¥µ¥¤¥º¤ò¸øÉ½¡£11Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤Îº×Åµ¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¡ÊÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡Ë¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡ÖVELENO¡õGarageÎÏ¡×¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×