ÇÐÍ¥ÉðÅÄÅ´Ìð¡Ê76¡Ë¤¬14Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ14Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£TBS·Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤ä¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢º£·î1Æü¤Ë81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÉðÅÄ¤Ïµ×ÊÆ¤µ¤ó¤È¹õÌøÅ°»Ò¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿TBS·Ï¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×½Ð±é»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤ë»þ¤Ï´°Á´¤ËÄü¤á¤Æ¡×¤È¤Ò¤È¸À¡£º´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤¨¡©