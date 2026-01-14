¹ñÆâ²Á³Ê¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ëÅÄÃæµ®¶âÂ°¹©¶È¤ÎÅ¹Æ¬¾®Çä²Á³Ê¤Ï14Æü¸áÁ°9»þÈ¾»þÅÀ¤Ç¡¢1¥°¥é¥à¤¢¤¿¤ê2Ëü6051±ß¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢FRB¡¦Ï¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬ËÜÉô¤Î·úÊª¤Î²þ½¤¹©»ö¤ò¤á¤°¤ê·º»öÁÜºº¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤Ï¡ÖÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ë°µÎÏ¤À¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£FRB¤ÎÆÈÎ©À­¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¡¢¥É¥ë¤Î¿®Ç§¤¬ÍÉ¤é¤°·üÇ°¤«¤é¡¢°ÂÁ´»ñ»º¤È¤µ¤ì¤ë¶â¤òÇã¤¦Æ°¤­¤¬¶¯¤Þ