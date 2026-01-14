¥â¥ê¥¾¥¦¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÏ¢Æü´°Çä!?¤¿¤À¿·¼Ö¤òÅ¸¼¨¤·¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¥È¥è¥¿¥Ö¡¼¥¹¤Ï¥¯¥ë¥Þ¹¥¤­¤¬Á¢¤à¥×¥é¥ó¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÚÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡Û