ÇÐÍ¥¤ÎÉðÅÄÅ´Ìð¤¬£±£´Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¢¸áÁ°£¸»þ£±£´Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡££±Æü¤ËÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤È¹õÌøÅ°»Ò¤¬»Ê²ñ¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉðÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÈÖÁÈ½Ð¤ë»þ¤Ï´°Á´¤Ë¤¢¤­¤é¤á¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ëº´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö¤¢¤­¤é¤á¤Æ¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤ÈÉð