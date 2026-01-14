¥í¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢2026Ç¯1·î13Æü(²Ð)¤è¤ê¡Ö¤´ÅöÃÏ¡ª¤¦¤Þ¤¤¤â¤óº×¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£Åì³¤¡¦ËÌÎ¦ÃÏ¶è¤Î¥í¡¼¥½¥óÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌ£ÀçÌ¾¸Å²°±ØÅ¹¡×´Æ½¤¤Î¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¤äÂæÏÑ¥é¡¼¥á¥ó¡¢ÃÏ¸µ¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥ó¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É·×8ÉÊÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£ ¥í¡¼¥½¥ó¡Ö¤´ÅöÃÏ Åì³¤¡¦ËÌÎ¦ ¡ª¤¦¤Þ¤¤¤â¤óº×¡×  ³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î13Æü(²Ð) ¢¨ÂæÏÑ¥é¡¼¥á¥ó¤Î¤ß1·î12Æü(·î)ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Åì³¤¡¦ËÌÎ¦ÃÏ¶è¤Î¥í¡¼¥½¥óÅ¹ÊÞ¡ÊÌó1,600Å¹¡Ë¾¦ÉÊ¿ô¡§·×8ÉÊ ¥í¡¼