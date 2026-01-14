°ËÅì»Ô¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¡¦25Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¡¢¾¾ÀîÆ£¤Î¹­¾ì¤Ë¤Æ¡ÖÂè32²ó°ËÅì²¹Àô¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»Ô¡×¤ò³«ºÅ¡ªºÎ¤ì¤¿¤ÆÌîºÚ¤äÆÃ»ºÉÊ¤Î´³Êª¡¢ÃÏ¸µÌÃ²Û¤Ê¤É¤¬¡È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë°Â¤¤¡ÉÃÍÃÊ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡¢°ËÅì²¹Àô¹±Îã¤ÎÂçÊª»º»Ô¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£ °ËÅì»Ô¡ÖÂè32²ó°ËÅì²¹Àô¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»Ô¡×  ³«ºÅÆü»þ¡§ÎáÏÂ8Ç¯1·î24Æü(ÅÚ) 9:00¡Á16:00¡¢25Æü(Æü) 9:00¡Á15:00²ñ¾ì¡§¾¾ÀîÆ£¤Î¹­¾ì(ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô½íÄ®1)URL¡§https://itospa.com/ev