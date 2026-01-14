TBS¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡Ê52ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖTHE TIME,¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£TBS¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¸µÆü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯81¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»×¤¤½Ð¤È¶¦¤Ë¸ùÀÓ¤ò¾Þ»¿¤·¤¿¸å¡¢¡ÖÊ¸¶ç¤â°ì¸À¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö1²ó¤À¤±Ë«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£1·î1Æü¤ËÇÙ¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÈÖÁÈ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤Ê¤É¤Î±ÇÁü¤ò¾Ò²ð¡£TBS¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢