Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç³èÌö¤·¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤É¤Î·Ý¿Í¤¬º£Ç¯¤ÏÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤ò´ð¤ËÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤Þ¤º¡¢2026Ç¯¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£³¦¤Ç¡¢ºÇ¤âÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Î·è¾¡¿Ê½ÐÁÈ¤À¤í¤¦¡£¢¡M-1²¦¼Ô¤¿¤¯¤í¤¦¡¢¸½¾ì¤¬Àä»¿¤¹¤ë¡ÖÍýÁÛ¤Î¥³¥ó¥ÓÃç¡×Ãæ¤Ç¤â¡¢²¦¼Ô¤Ëµ±