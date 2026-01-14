¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥ì¥ô¥£´ÆÆÄ¤¬¡¢±Ç²è¡ÖStar Wars: Starfighter¡×¤Ç¡¢¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤¬¥é¥¤¥È¥»¡¼¥Ð¡¼·èÆ®¥·¡¼¥ó¤Î°ìÉô¤ò¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥ì¥ô¥£´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥à¤Ï2027Ç¯¸ø³«Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±ºî¤Î¸½¾ì¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤¿¤À¸«³Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´ÆÆÄ¤¬·Ú¤¯À¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¥«¥á¥é¤Î¸å¤í¤Ë²ó¤ê»£±Æ¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢´°À®¤·¤¿±Ç²è¤ò´Ñ¤ì¤Ð¥È¥à¤¬»£±Æ¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¤·¡¢¤½¤Î½ÐÍè±É¤¨¤ËËþÂ­¤·¤Æ¤¤¤ë