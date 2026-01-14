ÅÀËÀÈô¤Ó¸ò¤¦ÍðÂÇÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¤ÎÅÏÊÕÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬1·î13Æü¡¢¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¤ÎÂè2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢5Ï¢Â³¤ò´Þ¤á¤¿·×7²ó¤Î¥¢¥¬¥ê¤Ç°µ¾¡¡£Âè1»î¹ç¤Î±àÅÄ¸­¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤È¥Ç¥¤¥ê¡¼¥À¥Ö¥ë¤ò¾þ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï6°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¶¯Îõ¤Ê°ì·â¡ªÅÏÊÕ¤¬·è¤á¤¿¥É¥éÂçÀ¹¤ê¤Î¼·ÂÐ»Ò¤ÇÇÜËþ¤Þ¤µ¤·¤¯ÌÔ¹¶¤À¤Ã¤¿¡£Åö»î¹ç¤Ïµ¯²È¤«¤éBEAST X¡¦Åì¾ë¤ê¤ª¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢ÅÏÊÕ¡¢U-NEXT Pirates¡¦ÎëÌÚÍ¥¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢KADOKAWA