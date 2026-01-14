¡Ú¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥É¥¤¥Ä1Éô¥ê¡¼¥°¤Ç13Æü¡¢¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÎÆ²°ÂÎ§¤ÏÅ¨ÃÏ¤Î¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥ÈÀï¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¡¢¸åÈ¾32Ê¬¤ËÂà¤¤¤¿¡£»î¹ç¤Ï2¡½3¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Îº´Ìî³¤½®¤Ï2¡½1¤Ç¾¡¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥àÀï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Î¿û¸¶Í³Àª¤Ï0¡½3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÀï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£