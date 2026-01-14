14Æü8»þ45Ê¬¡¢TOPIXÀèÊª´ü¶á2026Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ11.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3622¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç´ó¤êÉÕ¤¤¤¿¡£Á°Æü¤ÎTOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍ3598.89¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï23.11¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹