À¸¤­±ä¤Ó¤¿¡£Á°ºî¡Ø28Ç¯¸å¡Ä¡Ù¡Ê2024¡Ë¤«¤é¡¢Ì¿¤«¤é¤¬¤éÀ¸´Ô¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡Ä¡Ä¤¢¤ì¤ÏÊÌ¤Î·Á¤ÎÃÏ¹ö¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡¢µßºÑ¤Ê¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£2026Ç¯1·î16Æü¸ø³«¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø28Ç¯¸å¡Ä Çò¹ü¤Î¿ÀÅÂ¡Ù¡¢½àÈ÷¤Ï¤¤¤¤¤«¡£ ¸¶ÅÀºî¡Ø28Æü¸å¡Ä¡Ù¡Ê2002¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¾¥ó¥Ó±Ç²è¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÁö¤ë´¶À÷¼Ô¡×¡Ö´¶À÷¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡×¡Ö½ªËöÀ¤³¦¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢³×Ì¿Åª¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·¥·¥ê&#1254