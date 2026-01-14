¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë ´ôÉì»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤«¤é¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È7ËÜ¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ57ºÐ¤Î¶µ»Õ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´ôÉì»ÔÎ©Å°ÌÀ¤µ¤¯¤é¾®³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¡¢ÅÚ²°²Å¿ðÌÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê57¡Ë¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÚ²°ÍÆµ¿¼Ô¤Ï2021Ç¯¤«¤éµîÇ¯11·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È7ËÜ¤Ê¤É¡Ê»þ²ÁÌó2Ëü8000±ßÁêÅö¡Ë¤ò¾®³Ø¹»¤«¤éÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÚ²°ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£