¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¦¥£¥È¥³¥ÕÃæÅìÃ´ÅöÆÃ»È¤¬¥¤¥é¥ó¤ÇÂ³¤¯È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥é¥ó³×Ì¿Á°¤Î²¦À©¤Î¸µ¹ÄÂÀ»Ò¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥ì¥Ó»á¤È¶¨µÄ¤·¤¿¤È¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥¯¥·¥ª¥¹¡×¤Ï13Æü¡¢À¯ÉÜ¹â´±¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¥¦¥£¥È¥³¥ÕÆÃ»È¤¬½µËö¡¢¥¤¥é¥ó¤ÇÂ³¤¯È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸µ¹ÄÂÀ»Ò¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ËË´Ì¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¶¡¦¥Ñ¡¼¥ì¥Ó»á¤È½é¤á¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¡¼¥ì¥Ó»á¤Ï1979Ç¯¤Î¥¤¥é¥ó³×Ì¿¤Ç¼ºµÓ¤·¤¿¥¤¥é¥óºÇ¸å¤Î¹ñ²¦