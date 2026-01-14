14Æü¸áÁ°2»þ5Ê¬¤´¤í¡¢°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»ÔÇë¸¶Ä®¶úºî¤Îº´Æ£À¯Èþ¤µ¤ó¡Ê62¡ËÊý¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é119ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ìµÜ½ð¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìó3»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¡£¾Æ¤±À×¤«¤é2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤ÈÊì¿Æ¡Ê85¡Ë¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢°ìµÜ½ð¤¬°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤È½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¡£ÎÙÀÜ¤¹¤ëÌÚÂ¤½»Âð¤Î°ìÉô¤â¾Æ¤±¤¿¡£¸½¾ì¤ÏÌ¾¸Å²°Å´Æ»Çë¸¶±Ø¤«¤éÆîÅìÌó600¥á¡¼¥È¥ë¤Î½»ÂðÃÏ¡£