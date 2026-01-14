¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û13Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¸á¸å5»þ¸½ºß¡¢Á°ÆüÈæ1±ß03Á¬±ß°Â¥É¥ë¹â¤Î1¥É¥ë¡á159±ß11¡Á21Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥æ¡¼¥í¤Ï1¥æ¡¼¥í¡á1.1638¡Á48¥É¥ë¡¢185±ß26¡Á36Á¬¡£½°±¡¤Î²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤Ë¤è¤ê¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯¤¬²ÃÂ®¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎºâÀ¯°­²½¤¬¿Ê¤à¤È¤Î·üÇ°¤¬³ÈÂç¡£±ßÇä¤ê¥É¥ëÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£